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صالح: عدد الباحثين عن العمل تزايد بنسبة الضعف عن عام 2020

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

قال الباحث الاقتصادي، علي صالح، في تصريحات لـ”العربي الجديد” إن معدلات العاطلين عن العمل تتزايد في ليبيا سنةً عن الأخرى، مشيرًا إلى أنّ “القطاع العام يعاني من التعيينات العشوائية والتكدّس الوظيفي في حين أن الموظف في القطاع الخاص حقوقه ضائعة” وفق تصريحه.

وأضاف صالح، في تصريحات صحفية، أن عدد الباحثين عن العمل ارتفع إلى 250 ألفًا مع نهاية هذه السنة، في حين لم يكن يتجاوز 128 ألف باحث خلال عام 2020، مؤكّدًا أن هذا العدد خاصّ بمن سجلوا بياناتهم، بينما هناك عاطلون من العمل “غير مسجّلين في مكاتب العمل لدى مختلف البلديّات والمناطق النّائية” وفق قوله.

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الباحثون عن عمل البطالة علي صالح ليبيا

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الوطن الليبية

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