احتمال سقوط حبات البرد.. تقلبات جوية مرتقبة اليومين القادمين

أخبار ليبيا 24

تشهد بعض مناطق الشمال الشرقي اليوم الجمعة سقوط أمطار متفرقة مصحوبة برياح نشطة نسبيًا.

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن الأمطار تكون جيدة خاصة على المناطق الممتدة من المرج وحتى درنة.

وتتراوح درجات الحرارة المتوقع تسجيلها على أغلب المناطق ما بين 20 و24 درجة مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتأثر مناطق الشمال الغربي بداية من مساء يوم الغد بتقلبات جوية مع سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة على بعض المناطق تصحبها خلايا رعدية.

وأشار إلى احتمال سقوط حبات البرد، مما تسبب فب تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وإغلاق بعض الطرق وجريان بعض الأودية المحلية.

وتوقع أن تشمل هذه التقلبات يوم الأحد بعض مناطق الشمال الشرقي.