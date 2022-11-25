الحبيب: القضاء يسبح في السياسة ولم يتجرد من الولاء للنظام السابق

اتهم وزير الثقافة الأسبق الحبيب الأمين القضاء بأنه مُسَيّس وموالٍ للنظام السابق.

وشن الحبيب هجوما على القضاء في تدوينة عبر صفحته على “فيسبوك”، قائلا: “يهتف العبيد للطغاة، ولكن أن يهتف القضاة للقضاة ويخرجوا في تظاهرات لم نرها حين عطلت القوانين وديست المحاكم وانتهكت حرمات وحقوق إنسان وارتكبت جرائم الحروب وفتحت مقابرها وأقفلت الأفواه عنها”.

وتابع الوزير السابق المدافع عن الوجود العسكري التركي في المنطقة الغربية: “وحين فصلت القوانين في ثكنة جنرال ومربوعة دجال في زمن ضاع فيه الحق ومالت الحقيقة، ورجال الميزان في ميل عظيم، وتسيست القضايا وصارت التهم نكاية وتصفية حسابات والبراءة بوساطة وثمن، والسجون مليئة بالمظلومين ولا قضاء يحقق ولا نيابات تجرؤ وأمامكم سجن معيتيقة”.

واستدرك: “لكن جولات وتربيطات العفو وإطلاق السراح لمجرمي العهد السبتمبري يطلقون فرادى وجماعات وكأن جرائمهم منذ 42 عاما حتى 2011 ليست كافية ليتخلص القضاء من الولاء لنظام سابق أو ليتجرد من السياسة التي يزعم كثيرون أنهم لا علاقة لهم بها وهم في كواليسها سابحون”.

وأضاف الحبيب: “إذا كان ما زال هناك من رجال قانون وعدل وحقوق فليقولوا كلمة الحق والحقيقة فهم من أقسموا على ذلك وليس المهندسين ولا الأطباء ولا المعلمين، وهم تعلموا القوانين ودرسوها وهم عاملون ويعملون بقوانين ملزمة لهم وضمائرهم كذلك فهل وصلنا بصمتهم إلى درجة ما بعد الدولة الفاشلة والفاشية إلى الفاسدة بكل سلطات الواقع والخيال”.