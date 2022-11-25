الأمين: ليبيا هي أكثر دولة تُدار بالإشاعات والتسريبات عبر فيسبوك

قال الدبلوماسي السابق فضيل الأمين إنّ ليبيا هي أكثر دولة “تُدار بتصريحات وتسريبات وإشاعات وبروباغندا الفيسبوك”، محيلا ذلك إلى أسباب تتعلق بـ”غياب الدولة وغياب الوعي والثقافة والقدرة على غربلة الغث من السمين والصحيح من السقيم”.

وذكر الأمين، في منشور له على فيسبوك، أنّ من الأسباب الأخرى لذلك “غياب القنوات الاعلامية الفاعلة والقادرة والمهنية والمستقلة” إضافة إلى “حبنا للقيل والقال وطبيعة التشفي والطمع والفوضى التي تمكنت كثيرا من مفاصل مجتمعنا” وفق تعبيره.

وتابع الأمين: “ما إن يتم تنزيل الإشاعة على الفيسبوك إلا ونجدها تجد طريقها إلى غرف الڤايبر وغرف الواتساب وغرف السيغنال وغيرها من التطبيقات، وما أن يتم النشر حتى تبدأ عمليات الطبخ والتكوليس والطبخ والتكوليس المضاد وتبدأ الدوامة، بسبب اشاعة تم تسريبها وفي بعض الاحيان تسليحها بمعلومة معينة من اجل معرفة ردود الفعل أو تكييفها أو تمريرها”.