أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنها قامت بالتعاون مع المجلس النرويجي للاجئين، بأعمال إصلاح محطة ضخ مياه الصرف الصحي في شمال بنغازي.

وقالت المفوضية، إن محطة الضخ تنقل مياه الصرف الصحي، وأن المشروع يخدم منطقة سيدي حسين التي يقطنها حوالي 14,000 شخص ضمنهم كثيرون عادوا بعد النزاع في بنغازي في عام 2017 إلى جانب لاجئين، لافتة إلى أن توقف المضخة عن العمل تسبب في إغلاق العديد من الطرق المحلية خلال موسم الأمطار.

يشار إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار الجهود المبذولة لإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية في المناطق التي تضررت من النزاع. وستشمل الأعمال أعمالاً إنشائية وأعمال سباكة وبلاط وكهرباء.