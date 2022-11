القطراني: ساعون لتغطية العجز في مصادر الطاقة الكهربائية في سلوق

ليبيا – التقى علي القطراني رئيس لجنة الأزمة بالمنطقة الشرقية نائب رئيس حكومة الاستقرار بعميد بلدية سلوق بشير الفاخري، بحضور عدد من الوزراء في الحكومة.

بيان صحفي صدر عن حكومة الاستقرار اطلعت عليه صحيفة المرصد، أكد تكريس اللقاء لاستعراض عدد من الملفات التي تتعلق بشؤون البلدية وسير عملها ومشروعات الطرق ورصفها والمختنقات التي تعانيها سلوق، وملف شبكات المياه والكهرباء والعجز في شبكتها.

ووفقًا للبيان، شدد القطراني على سعي حكومة الاستقرار بالتنسيق مع وزارة الكهرباء فيها لإيجاد حلول عاجلة لتغطية العجز في مصادر الطاقة الكهربائية، مع التأكيد على ضرورة رفع درجة جودة الخدمات المقدمة لمواطني البلدية في إطار خطة لجنة الأزمة وأسوة بالبلديات الأخرى.

