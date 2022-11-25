ميناء الحريقة يستلم 210 ألف برميل من النفط الخام من حقلي السرير ومسلة

أخبار ليبيا 24

بلغ، إنتاج النفط الخام المستلم بميناء الحريقة النفطي في طبرق من حقلي مسلة والسرير، اليوم الجمعة، أكثر من 200 ألف برميل.

وأكد، مصدر مسؤول بالميناء التابع لشركة الخليج العربي للنفط، لأخبار ليبيا 24، أن حجم الإنتاج المستلم بلغ 210 ألف برميل، وذلك عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وميناء الحريقة النفطي في طبرق يعتبر من أهم الموانئ النفطية في ليبيا، ويتلقى يوميًا جزءًا من إنتاج حقلي السرير ومسلة وهما حقلان تابعان لشركة الخليج العربي للنفط.

ويبلغ إنتاج الحقل السرير حوالي 225 ألف برميل، بينما حقل مسلة فيبلغ إنتاجه نحو 100 ألف برميل يوميا، حيث يتم ضخ جزء من الإنتاج إلى مصفاة السرير والجزء الآخر إلى ميناء الحريقة.