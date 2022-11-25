السفير الفرنسي لـ«عون»: مساهمتنا في قطاع النفط الليبي تزيد عن نصف قرن

استقبل وزير النفط والغاز في حكومة عبدالحميد الدبيبة، محمد عون، بديوان الوزارة، السفير الفرنسي لدى دولة ليبيا المصطفى مهراج والوفد المرافق له.

وبحسب بيان وزارة النفط والغاز، في حكومة الدبيبة، فإن عون، قدم نبذة مختصرة عن تاريخ قطاع النفط والغاز فى ليبيا وكذلك نبذة عن قانون النفط الليبي ومراحل تطوره والتى توضح دور ومهام الوزارة وعلاقتها بالمؤسسة الوطنية للنفط ومؤسسات الدول الأخرى.

وتطرق الوزير، إلى تطوير قطاع النفط والغاز ورؤية الوزارة فى هذا الشأن، مؤكدا أهمية الشركات العالمية ذات الخبرة للمساهمة فى تطوير واستكشاف المناطق التى لم تستكشف بعد البرية و البحرية منها، وعلى إمكانية الإستفادة من خبرة وقدرة المعهد الفرنسي للبترول للمساهمة فى تطوير الكوادر الليبية وتبادل الخبرات فى مجال قطاع النفط والغاز.

وقدم السفير الفرسي، رؤيته لآفاق التعاون والمساهمة فى تطوير قطاع النفط الليبي، وفقا للبيان الصادر.

وأشار السفير الفرنسي، إلى أن تاريخ مساهمة الشركات الفرنسية فى قطاع النفط الليبي يزيد عن النصف قرن، مقترحاً إنشاء لجنة مشتركة بين المعهد الفرنسي للبترول و قطاع النفط الليبي واستعداد الشركات والخبرات الفرنسية لتقديم المساعدة الفنية.

وأكد السفير أهمية أمن واستقرار ليبيا، قائلاً إن بلاده تدعم استقرارها لأن أمنها يهم جنوب و شمال المتوسط.

وفى نهاية اللقاء، أكد السفير الفرنسي، ضرورة تواصل اللقاءات بين الطرفين لما فيه مصلحة البلدين، وفقا لبيان وزارة النفط في حكومة الدبيبة.