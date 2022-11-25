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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تبقى احتمالية سقوط أمطار خفيفة على الشمال الشرقى ,وتتكاثر السحب على مناطق الشمال الغربي مع فرصة سقوط أمطار جيدة يوم الغد.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا ، ومن المتوقع بداية من مساء يوم الغد فرصة سقوط أمطار خفيفة و متفرقة على اغلب المناطق.
الرياح: جنوبية غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20-25)مْ ، وتسجل إنخفاض ملحوظ بدايةً من يوم الغد علي أغلب المناطق.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع إحتمال سقوط أمطار متفرقة صباح هذا اليوم على المناطق (بنغازي حتي طبرق –ومدن الجبل الأخضر ).
الرياح: شمالية غربية معتدلة إلي نشطة السرعة ، تتحول يوم الغد إلي جنوبية شرقية معتدلة السرعة .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20- 24)مْ ، ولاتتجاوز ( 16 )مْ على المرتفعات الجبلية.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب .
الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة , تتحول مساء يوم الغد إلي شمالية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (23- 25)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23- 25)مْ.

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:01)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:47).

لا يتوفر وصف للصورة.

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏خلال الثلاثة الأيام اليوم الجمعة 25 2022- الأحوال الجوية المتوقعة بداية فرصة سقوط الغربي السحب الشرقى سقوط أمطار خفيفة على المناطق. :ملخص خفيفة متفرقة فرصة حتي :السماء قليلة السحب أحيانا ومن المتوقع بداية مساء فشمالية غربية معتدلة السرعة أحياناً. درجات الحرارة القصوى تتراوح إنخفاض ملحوظ بدايةً صباح السرعة جنوبية شرقية المرتفعات تتحول ولاتتجاوز (الأخضر شمالية غربية :القصوى تتراوح معتدلة السرعة تتحول مساء أغلب المناطق مابين -23) 52(م :السماء صافية ظهور :الرباح شرقية شمالية القصوى تتراوح (18:01) الساعة (07:47) غروب الشمس شروق الشمس حالة :السماء: صافية :الرياح شمالیا شمالية غربية خفيفة معتدلة .السرعة درجات الحرار :القصوى تتراوح مابين -23) 52(م‏'‏

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