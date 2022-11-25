بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تبقى احتمالية سقوط أمطار خفيفة على الشمال الشرقى ,وتتكاثر السحب على مناطق الشمال الغربي مع فرصة سقوط أمطار جيدة يوم الغد.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا ، ومن المتوقع بداية من مساء يوم الغد فرصة سقوط أمطار خفيفة و متفرقة على اغلب المناطق.

الرياح: جنوبية غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20-25)مْ ، وتسجل إنخفاض ملحوظ بدايةً من يوم الغد علي أغلب المناطق.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع إحتمال سقوط أمطار متفرقة صباح هذا اليوم على المناطق (بنغازي حتي طبرق –ومدن الجبل الأخضر ).

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلي نشطة السرعة ، تتحول يوم الغد إلي جنوبية شرقية معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20- 24)مْ ، ولاتتجاوز ( 16 )مْ على المرتفعات الجبلية.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب .

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة , تتحول مساء يوم الغد إلي شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (23- 25)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23- 25)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:01)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:47).