الشروع في رصف وتوسعة شارع السودان بحي بوهديمة في بنغازي

أخبار ليبيا 24

شرعت بلدية بنغازي في إنشاء وتطوير مشروع ازدواج شارع السودان “بحي بوهديمة” من الدائري الثالث الى الدائري الرابع.

وقالت البلدية، إن الشارع يعاني من تصدعات وتهالك، مما يعيق حركة السير ويسبب في عرقلة للسيارات المارة.

وأضافت، أن هذا المشروع سيساهم في فك المختنقات المرورية وتسهيل حركة السير خاصة.

وقالت، إن هذا الشارع يعتبر من الشوارع الحيوية والتي تحيط به العديد من والمؤسسات التعليمية.

وأوضحت البلدية، أن المشروع سيشمل رصف للطريق بالكامل وتركيب أعمدة إنارة وطلاء الأرصفة، مشيرة إلى أن هذا العمل يأتي ضمن مشاريع لجنة إعادة الاستقرار لبلدية بنغازي وبإشراف مكتب المشروعات بالبلدية.