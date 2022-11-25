الحويج يدعو الشركات والخطوط الجوية الفرنسية للعمل بليبيا

التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة المؤقتة “محمد الحويج” مع سفير جمهورية فرنسا “مصطفى مهراج”.

وقالت حكومة الوحدة المؤقتة في بيان إن اللقاء حضره سفير دولة ليبيا بجمهورية فرنسا، ووكيل الوزارة للشؤون التجارية ، ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة ، والملحق التجاري بالسفارة الفرنسية.

وبحسب البيان، ناقش اللقاء العلاقات الاقتصادية والتجارية والصعوبات التي تواجه الشركات الفرنسية في استئناف عملها بليبيا كذلك وضع آلية لمراجعة وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

وأضاف البيان: “حث الوزير، سفير فرنسا على عودة الشركات الفرنسية والخطوط الجوية الفرنسية للعمل بليبيا، كما تناول اللقاء سُبل التعاون في مجالات البنية التحتية والاتصالات والنفط والغاز والخدمات الطبية وتشجيع رجال الأعمال بالاستثمار بالبلدين”.

وتم الاتفاق على تفعيل مجلس رجال الأعمال الليبي الفرنسي، واتفق الحضور على تشكيل فريق عمل لمتابعة وحلحلة المشاكل والصعوبات التي تواجه رجال الأعمال والشركات وعودة التبادل الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وفق البيان.