المصراتي: الدبيبة يخوض حملة شرسة على النائب العام لكشفه فساد حكومته

قال الصحفي، محمود المصراتي، إنّ سبب المواجهة بين معسكر الدبيبة والنائب العام يتعلق باختطاف بوعجيلة مسعود وقضية لوكربي، مشيرًا إلى أنّ النائب العام كان صارمًا في هذين الموضوعين من خلال تصريحه بأنّ “أي شخص سيتورط في هذا الموضوع من الممكن أن يفقد رأسه” وفق قوله.
وأوضح المصراتي، في تصريحات صحفية، أنّ ”إعادة فتح قضية لوكربي سيكون لها توابع وكارثة من الكوارث التي لن نستطيع السيطرة عليها”، مؤكّدًا أنّ “الحملة التي يتعرض لها النائب العام الصديق الصور يتزعمها لوبي الشر الذي يترأسه الدبيبات وطابور الشر” وفق تعبيره.
وقال المصراتي: “الدبيبات حركوا عبد الرحمن السويحلي وصديقه التريكي، لتقديم عريضة للدائرة الدستورية المرتشية التي صنعها الحافي لإقالة النائب العام”، متابعًا أنّ “إقالة الصديق الصور معناها أن يأتي شخص على كيفهم ويدير ما يريدون من أمور”.
فيما أشار إلى أنّ النائب العام الصديق الصور يعمل الآن على ملف مهم جدا، هو “ملف البنوك والمصارف والسرقات التي تحدث وحسابات المواطنين التي تخترق في المصارف”، إضافة إلى “ملف الصحة واللوبيات الكبيرة التي تعمل فيه والمتورطين فيه بالاعتمادات والتوريدات، والفساد في السفارات واللوبيات المتجذرة فيها” وفق قوله.
وأكد المصراتي أنّ “الصديق الصور يتصدى لمسألة الإرهابيين المقبوض عليهم من قبل قوة الردع والذين يتحرك تيار المفتي والسويحلي من أجل إخراجهم”، مشيرًا إلى أنّ “كل هؤلاء يتكاتفون الآن لإقالة الصديق الصور، لذلك الوقوف معه ودعمه واجب وطني مقدس” على حد تعبيره.
فيما طالب المصراتي “كل أعضاء النيابة العامة في طرابلس وبنغازي وسبها وبكل مدينة ليبية تنظيم وقفة احتجاجية لدعم الصديق الصور”.
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