المصراتي: الدبيبة يخوض حملة شرسة على النائب العام لكشفه فساد حكومته

قال الصحفي، محمود المصراتي، إنّ سبب المواجهة بين معسكر الدبيبة والنائب العام يتعلق باختطاف بوعجيلة مسعود ‏وقضية لوكربي، مشيرًا إلى أنّ النائب العام كان صارمًا في هذين الموضوعين من خلال تصريحه بأنّ “أي شخص ‏سيتورط في هذا الموضوع من الممكن أن يفقد رأسه” وفق قوله.

وأوضح المصراتي، في تصريحات صحفية، أنّ ‏”إعادة فتح قضية لوكربي سيكون لها توابع وكارثة من الكوارث ‏التي لن نستطيع السيطرة عليها”، مؤكّدًا أنّ “الحملة التي يتعرض لها النائب العام الصديق ‏الصور يتزعمها لوبي الشر الذي يترأسه الدبيبات وطابور الشر” وفق تعبيره.

وقال المصراتي‏: “الدبيبات حركوا عبد الرحمن السويحلي ‏وصديقه التريكي، لتقديم عريضة للدائرة الدستورية ‏المرتشية التي صنعها الحافي لإقالة النائب العام”، متابعًا أنّ “إقالة الصديق الصور معناها أن يأتي شخص على كيفهم ويدير ما ‏يريدون من أمور”.

فيما أشار إلى أنّ النائب العام الصديق الصور يعمل الآن على ملف مهم ‏جدا، هو “ملف البنوك والمصارف والسرقات التي تحدث وحسابات ‏المواطنين التي تخترق في المصارف”، إضافة إلى “ملف الصحة واللوبيات الكبيرة التي تعمل فيه والمتورطين فيه ‏بالاعتمادات والتوريدات، والفساد في السفارات واللوبيات المتجذرة ‏فيها” وفق قوله.

وأكد المصراتي أنّ “الصديق الصور يتصدى لمسألة الإرهابيين المقبوض عليهم ‏ من قبل قوة الردع والذين يتحرك تيار المفتي ‏والسويحلي من أجل إخراجهم”، مشيرًا إلى أنّ “كل هؤلاء يتكاتفون الآن لإقالة الصديق الصور، لذلك الوقوف معه ‏ودعمه واجب وطني مقدس” على حد تعبيره.

فيما طالب المصراتي “كل أعضاء النيابة العامة في طرابلس وبنغازي وسبها وبكل مدينة ليبية تنظيم وقفة احتجاجية ‏لدعم الصديق الصور”.