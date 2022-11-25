بعثة الاتحاد الأوروبي بليبيا: لابد من فهم كيفية مواجهة جرائم التهريب والإرهاب

قالت بعثة الاتحاد الأوربي في ليبيا، إن تعزيز التعاون عبر الحدود بين ليبيا ودول منطقة الساحل، وفهم كيفية مواجهة جرائم التهريب والإرهاب والجرائم المنظمة، لابد أن يكون بشكل أفضل.

وشددت البعثة، في بيان لها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على ضرورة معرفة كيفية مواجهة تحديات إدارة الحدود بشكل أكثر فعالية، يتطلب مستوى عالٍ من المشاركة السياسية وقدرًا كبيرًا من الخبرة الفنية”.

ولفتت البعثة، إلى أن تحديات الحدود جعلتهم ينظمون لأول مرة المؤتمر الإقليمي حول التعاون عبر الحدود في الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر في تونس.

وأشارت إلى المؤتمر جمع ممثلي ستة بلدان وهي بوركينا فاسو وتشاد وليبيا ومالي وموريتانيا والنيجر، مؤكدة أنه قدم فرصة قيّمة لفهم تحديات إدارة الحدود التي تؤثر على المستويين المحلي والإقليمي.