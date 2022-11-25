المنقوش: نرفض أي استفزازات تستهدف سيادة ليبيا وتقوض علاقاتها مع جيرانها

العنوان

أعربت، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، عن موقف ليبيا الحازم الرافض لأي استفزازات تستهدف سيادتها أو تحاول تقويض العلاقات الثنائية بينها وبين جيرانها في المتوسط.

والتقت المنقوش بالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، على هامش الاجتماع الوزاري الرابع للاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي الذي تستضيفه برشلونة.

وقالت خارجية حكومة الوحدة، إن المنقوش أعربت عن موقف ليبيا الحازم الرافض لأي استفزازات تستهدف سيادتها أو تحاول تقويض العلاقات الثنائية بينها وبين جيرانها في المتوسط.

وأضاف، أن اللقاء استعرض آخر التطورات على الساحة الإقليمية والدولية.

وقالت الوزارة، إن بوريل أكد أن استقرار وأمن ليبيا من أولويات الاتحاد الأوروبي، لما تمثله من أهمية لأوروبا والمنطقة.

وأضافت، أنه أكد دعم الاتحاد الأوروبي لمسار الانتخابات في أقرب وقت ممكن.