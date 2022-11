ميدل إيست مونيتور: لا مستقبل لتركيا وليبيا في منتدى غاز شرق المتوسط

ليبيا – تطرق تقرير تحليلي نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية لمستقبل ليبيا بمنتدى غاز شرق المتوسط بعد اتفاقية الأتراك مع حكومة تصريف الأعمال.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار لحاجة أنقرة المستبعدة من “منتدى غاز شرق المتوسط” الضام لدول فلسطين الأردن ومصر واليونان وقبرص وإيطاليا وإسرائيل وفرنسا إلى حلفاء إقليميين إذا أرادت أن تتاح لها أي فرصة لتحدي المطالبات اليونانية والقبرصية بمناطق معينة في البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح التقرير أن اتفاقية تركيا مع ليبيا لا تضر بمصالح الأخيرة، وتمثل أهمية سياسية واقتصادية كبيرة للأولى، مشيرًا إلى إن تأمين حقوق التنقيب في الأراضي الليبية في البر والبحر يعني أن الجانب الليبي من صناعة الهيدروكربونات سيتماشى مستقبلا بشكل أكبر مع نظيره التركي.

وتابع التقرير: إن هذا يصب في سياق عدم انضمام ليبيا هي الأخرى لهذا المنتدى، فضلًا عن التسبب بمزيد من التوتر في العلاقات مع اليونان.

