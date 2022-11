ليبيا – تسلم جهاز الإمداد الطبي طرابلس شحنة جديدة من مشغلات غسيل الكلى تضم 23 حاوية موردة من شركة “فريسينس” الألمانية.

بيان صحفي صدر عن وزارة الصحة في حكومة تصريف الأعمال طالعته صحيفة المرصد، أكد توزيع الشحنة على الفروع التابعة للجهاز بكافة ربوع البلاد فور استكمال الفحوصات واجراءات المطابقة المتبعة.

وتابع البيان: إن الشجنة تأتي ضمن سلسلة شحنات تعمل الوزارة عبر الجهاز على توفيرها والحفاظ على المخزون منها وتغطية النواقص عبر توزيعها بانسيابية على كافة الفروع لضمان حصول المرضى على علاج دائم من دون انقطاع.

Shares

The post الإمداد الطبي طرابلس يتسلم 23 حاوية من مشغلات غسيل الكلى first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية