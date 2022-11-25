عمرو موسى: الجامعة العربية لم تطلب تدخل “الناتو” في ليبيا سنة 2011

الوطن / رصد

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق عمرو موسى، أن نتائج تدخل الناتو عسكريا في ليبيا كانت كارثية وسيئة، وأن الجامعة العربية لم تطلب تدخل حلف الأطلسي في ليبيا في العام 2011 كما أشيع.

وأضاف موسى في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية على هامش منتدى تحالف الحضارات في المغرب، أن “نتائج تدخل الناتو في ليبيا 2011، سببت مساسا للسيادة الليبية، وترتب عليها صعوبة في عودة الحياة لطبيعتها”، مشيرا إلى أن الوضع في ليبيا كان سيئا في ظل حالة الغضب والثورة، وهو ما فتح الباب للعديد من الأقاويل والروايات حينها.

ورأى موسى أن ما حدث في 2011 كان بسبب إهمال التعليم وغياب منظومة الوعي إلى جانب الإهمال الشديد الذي شهدته معظم مناحي الحياة، لافتا إلى أن الإصلاح اللازم في العديد من الدول لم يحدث منذ مدة تجاوزت 70 سنة .