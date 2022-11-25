وزير الكهرباء والطاقات المتجددة يجتمع بلجنة المشروع الوطني لتوطين مشاريع الطاقة الشمسية في ليبيا

عقد وزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري الخميس بمقر ديوان رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي، اجتماعاً ضم اللجنة المشكلة بقرار من وزير الكهرباء والطاقات المتجددة للمشروع الوطني لتوطين مشاريع الطاقة الشمسية في جميع ربوع ليبيا بنظام فوتو فولتيك برئاسة سالم العبيدي وعضويه خالد العقوري وجبريل العابد ومنير الشلماني.

المشروع الوطني لتوطين مشاريع الطاقة الشمسية وبتوجيهات من رئيس الحكومة فتحي باشاغا ونائب رئيس الحكومة علي القطراني قد تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء بالحكومة الليبية مع إعطاء الإذن لوزارة الكهرباء باستضافة الشركات العالمية القادرة علي تنفيذ مثل هذه المشاريع.

الاجتماع ضم أيضا رئيس مجلس إدارة شركة انفينيتي باور ليبيا عمر امحيريق الشريك لشركة انفينتي باور مصر وشركة مصدر الإمارتية والبنك الأوروبي، والمدير العام للشركة الليبية القابضة عبد السلام العريبي ومدير إدارة مشروعات التنمية بالوزارة مفتاح نصر وارحومه الحاسي مدير مكتب الوزير.

والجدير بالذكر ان شركة انفينيتي تقوم بتنفيذ العديد من مشروعات الطاقة الشمسية في جمهورية مصر العربية وجنوب افريقيا والسنغال وعدد من الدول الافريقية الأخرى.