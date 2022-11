مساعٍ لإصدار شهادات الحلال الخاصة بالسلع والمنتجات

ليبيا – تدارست لجنة السلع والمنتجات الحلال في وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال آلية عمل الفرق التابعة لها لتمكينها من أداء مهامها.

بيان صحفي مقتضب صدر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد، أكد اطلاع اللجنة خلال اجتماعها الـ5 على عرض مرئي حول المواصفات القياسية في تونس لإصدار شهادة الحلال.

وأضاف البيان: إن المجتمعين ناقشوا ما يرتبط بآلية التعاون مع الدول العربية والأجنبية حول عمل اللجنة.

