الشريف: الصديق الكبير لم يُطلع الليبيين على احتياطات الدولة منذ 2016

عقب وكيل وزارة المالية الأسبق إدريس الشريف على رفض الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي الاجتماع بمجلس الإدارة، وقال إن الكبير استفرد بالأمر في مصرف ليبيا المركزي منذ سنوات، وأن إدارته أدت لانهيار قيمة العملة.

وأضاف الشريف في تصريحات صحفية، أن المصرف المركزي لم يُطلع الليبيين على احتياطات الدولة منذ عام 2016، وأن الصديق الكبير ألغى لجنة السياسة النقدية من المصرف.

واختتم إدريس الشريف، أن محافظ المصرف المركزي اتبع إجراءات قسرية ضد المصارف التابعة لإقليم برقة.