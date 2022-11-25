السفير الألماني: ندعو إلى إنهاء العنف ضد المرأة في ليبيا

اعتبر السفير الألماني لدى ليبيا “ميخائيل أونماخت”، أن العنف ضد المرأة يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان.

وقال أونماخت، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن العنف ضد النساء والفتيات يعد من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا.

وأضاف:” بالتعاون مع السفارة الهولندية، ننضم إلى حملة ‎”لون العالم برتقالياً” التابعة للأمم المتحدة والتي تدعو إلى إنهاء العنف ضد المرأة سواء كان ذلك في ألمانيا أو ‎ليبيا أو في أي مكان آخر في العالم” .

وحددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر «اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة»، فمن المفترض أن يكون الهدف من ذلك اليوم هو رفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة حول العالم مثل الاغتصاب والعنف المنزلي وغيره من أشكال العنف المُتعددة.