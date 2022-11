ليبيا – أكدت وزيرة الخارجية بحكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش أن الهجرة غير الشرعية مشكلة عالمية تتطلب حلحلتها تعاونًا وتنسيقًا مستمرًا بين ليبيا والاتحاد الأوروبي.

تأكيد المنقوش جاء وفقًا لبيان صحفي للوزارة تابعته صحيفة المرصد، جاء في كلمتها خلال الاجتماع الـ7 لوزراء خارجية ‎الاتحاد من أجل المتوسط في مدينة برشلونة الإسبانية، وفيها بينت أن معالجة هذه المشكلة لا بد أن تكون وفق خطة تهدف علاج الأسباب المؤدية لها.

وتابعت المنقوش: إن استقرار ليبيا جزء أساسي من استقرار منطقة حوض المتوسط وإفريقيا. مشيرة إلى امتلاك البلاد كميات هائلة من إمدادات الطاقة يمكن الاستفادة منها لمعالجة أي نقص.

Shares

The post المنقوش: الهجرة غير الشرعية مشكلة عالمية وحلها يتم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية