العباني: المليشيات المسلّحة هي القوة المساندة لبقاء حكومة الدبيبة في الحكم

الوطن / رصد

اعتبر عضو مجلس النواب محمد العباني أن المليشيات المسلّحة هي القوة المساندة لبقاء حكومة الدبيبة في الحكم، وليس الدعم الخارجي، ورأى أن السلطة الفعلية ليست في يد حكومة الدبيبة، ولم تكن يوماً بيدها، أو بيد أية حكومة تعاقبت على حكم ليبيا منذ عقد كامل، بل كانت ولا تزال في يد التشكيلات التي تفرض ما تريد بقوة سلاحها.

وقال العباني في تصريح للشرق الأوسط إن العجلة لا تدور عبر حركة ترس واحد أو ترسين، بل عبر حركة كثير من التروس، من رجال الأعمال وأصحاب المصالح، التي ربما شارك أغلبهم في نهب المال العام، مؤكداً أن هناك حلفاء مستترين لرئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة في مجلس النواب، وفي مؤسسات أخرى حتى اللحظة الحالية.