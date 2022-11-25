العباني: التشكيلات المسلّحة هي القوة المساندة لبقاء حكومة الدبيبة في الحكم وليس الدعم الخارجي

اعتبر عضو مجلس النواب محمد العباني أن “التشكيلات المسلّحة هي القوة المساندة لبقاء حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية في الحكم، وليس الدعم الخارجي.

العباني، وفي تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”، رأى أن السلطة الفعلية “ليست في يد حكومة الدبيبة، ولم تكن يوماً بيدها، أو بيد أية حكومة تعاقبت على حكم ليبيا منذ عقد كامل، بل كانت ولا تزال في يد التشكيلات التي تفرض ما تريد بقوة سلاحها”.

واختلف العباني مع من يعتبرون أن الدبيبة فقَد كل حلفائه محلياً، قائلاً إن “العجلة لا تدور عبر حركة ترس واحد أو ترسين، بل عبر حركة كثير من التروس، من رجال الأعمال وأصحاب المصالح، التي ربما شارك أغلبهم في نهب المال العام”، مؤكداً أن “هناك أيضاً حلفاء مستترين لرئيس الحكومة في مجلس النواب، وفي مؤسسات أخرى حتى اللحظة الحالية”.