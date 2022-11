تشاتام هاوس: هذا هو المطلوب من باتيلي إن أراد النجاح بمعالجة الأزمة الليبية

ليبيا- سلط تقرير تحليلي نشره المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية “تشاتام هاوس” الضوء على جملة عقبات بطريق المبعوث الأممي لإنهاء الانسداد السياسي.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم منه صحيفة المرصد، أكد أن باتيلي المبعوث الأممي الـ8 المفاوض على مخرج من أزمة الحكم يواجه عدة تحديات تتمثل بوصول الوضع السياسي لطريق مسدود، عبر ظهور حكومتين متنافستين وتصاعد الانقسامات وبعثة أممية تعاني من اختلالات وظيفية ومجلس أمن دولي منقسم بشأن ليبيا.

ووفقًا للتقرير، لا يملك باتيلي المواصل لمشاوراته وتقييم خياراته رفاهية الوقت لتوضيح خططه بعد فشل كافة العمليات السياسية في إنهاء الوضع الانتقالي، ما يحتم عليه مواجهة الضغط متعدد الاتجاهات عليه واتخاذ قرارات واضحة بشأن الخيارات المتاحة له.

وتحدث التقرير عن دورس يجب أن يتعلمها باتيلي من الماضي لاتخاذ قراره، وأهمها أن أي اتفاق بين شخصين ليس كافيًا مع الحذر من فخ الترتيبات المؤقتة لكونه يفتح المجال أمام التوقف عن الحديث بشأن أي خطة انتقالية فالقادة عاملون بجد لجعل وضعهم المؤقت دائما.

وأوضح التقرير أن أي حكومة مؤقتة يترأسها رئيسا مجلسي النواب والدولة الاستشاري المستشار عقيلة صالح وخالد المشري لن توفر سوى تقدم سطحي بشأن تطوير القوانين الانتخابية والأساس الدستوري للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وفقًا لما قاما به طوال المفاوضات الممتدة هذا العام من دون إحراز نتائج فعلية.

ووفقًا للدروس المستخلصة، لا بد لباتيلي الاعتراف بفقدان كافة الأجسام السياسية الحالية شرعيتها وعدم إمكانية الاعتماد عليها لإيجاد حل مستدام ما يوجب إشعارها بأنها ليست الوحيدة في الميدان وإعلام المستشار صالح والمشري أن مفاوضاتهما اللا منتهية يجب أن تكون وفقًا لقيود زمنية صارمة للغاية.

وتابع التقرير: إن مفاوضات الأساس القانوني للانتخابات واجبة الإخضاع لمشاركة جهات أخرى في هيئة تداولية لا تمنح السيادة الكاملة للمجلسين أو تخرجهما بالكامل من المعادلة لصالح تحديد مهام حاسمة لهيئات فنية على أساس محدد مسبقًا، مع أهمية التأكد من وقوف الدول المنخرطة بالشأن الليبي لجانب مساعي باتيلي.

وبين التقرير أن مصر لا يمكن لها القبول بتهميش المستشار صالح، في وقت سترى فيه تركيا في أي نهج لاستبدال رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة قبل الاتفاق على العملية الانتخابية مفتقرًا إلى المصداقية، مؤكدًا أن على باتيلي الموازنة بين هيكلة عمليات الحوار وتطوير التشريعات.

وأضاف التقرير أن باتيلي مطالب أيضًا بالتنقل بعناية في الفضاء الدولي لمنع الجهات الخارجية من تدمير محاولاته أو السماح لها بالفشل.

ترجمة المرصد – خاص

Shares

The post تشاتام هاوس: هذا هو المطلوب من باتيلي إن أراد النجاح بمعالجة الأزمة الليبية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية