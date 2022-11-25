ديوان المحاسبة: منظمة الكوميسا تعتمد التقارير النهائية لحسابات منظمة السوق الأفريقية

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أعلن ديوان المحاسبة الليبي عن اعتماد مجلس المراجعين الخارجيين لمنظمة الكوميسا (كوبيا) التقارير النهائية لمراجعة حسابات مؤسسات منظمة ‏السوق الأفريقية المشتركة (الكوميسا) للسنة المالية 2021.

وقال الديوان، في منشور له على فيسبوك، أنّ مجلس المراجعين الخارجيين (كوبيا) الذي يضم (ليبيا – اسواتيني – كينيا – الكونغو الديمقراطية) قد اعتمد في اجتماعه الخميس والجمعة، التقرير النهائي لمراجعة حسابات الكوميسا للسنة المالية2021، بمقر الأمانة العامة لمنظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) بالعاصمة الزامبية “لوساكا”.