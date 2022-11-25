ديوان المحاسبة: منظمة الكوميسا تعتمد التقارير النهائية لحسابات منظمة السوق الأفريقية

الوطن / متابعات
أعلن ديوان المحاسبة الليبي عن اعتماد مجلس المراجعين الخارجيين لمنظمة الكوميسا (كوبيا) التقارير النهائية لمراجعة حسابات مؤسسات منظمة السوق الأفريقية المشتركة (الكوميسا) للسنة المالية 2021.
وقال الديوان، في منشور له على فيسبوك، أنّ مجلس المراجعين الخارجيين (كوبيا) الذي يضم (ليبيا – اسواتيني – كينيا – الكونغو الديمقراطية) قد اعتمد في اجتماعه الخميس والجمعة، التقرير النهائي لمراجعة حسابات الكوميسا للسنة المالية2021، بمقر الأمانة العامة لمنظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) بالعاصمة الزامبية “لوساكا”.
وحضر الاجتماع، بحسب منشور الديوان، رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، والمراجع العام بدولة كينيا نانسي كاتونقا، والمراجع العام بمملكة اسواتيني تيموثي ماكسوبيلا، والمراجع العام بالكونغو الديمقراطية فكتور باندامادي.
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