المجلس البلدي البيضاء يشكّل غرفة للطوارئ استعدادًا لدخول الشتاء

شكّل المجلس البلدي البيضاء غرفة للطوارئ، مكوّنة من كافة المرافق والأجهزة داخل المدينة وذلك بقرار من عميد البلدية علي محمد.

وقال وكيل بلدية البيضاء عبد الكريم بو زعيترة إن الهدف من إنشاء هذه الغرفة مجابهة كافة المشاكل التي تحدث داخل المدينة طيلة فصل الشتاء، من انقطاع للتيار الكهربائي وإغلاق الشوارع والطرق جراء سقوط الأمطار والسيول.

وأكد بو زعيترة أن الغرفة ستكون في حال انعقاد دائم وستعمل طيلة 24 ساعة، وأنها ستخصّص أرقاما للطوارئ خاصّة بالمواطنين، من أجل تلقّي البلاغات وتقديم المساعدة لهم في أسرع وقت ممكن.

ودعا بو زعيترة سكان مدينة البيضاء إلى التعاون من خلال رمي المخلّفات في الأماكن المخصّصة لها، حتى لا تتسبب في إغلاق بلّوعات تصريف مياه الأمطار، الأمر الذي يتسبب في شلّ حركة السّير داخل المدينة بسبب إغلاق بعض شوراعها الرّئيسية.