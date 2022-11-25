الكهرباء تنهي الاختبارات النهائية لمحطة القبة الجديدة

العنوان-طرابلس

قالت الشركة العامة للكهرباء، أنها انتهت من إجراء الاختبارات النهائية لمحطة القبة الجديدة نوع “سيمنس” بجهد “11/66 ك.ف”.

وفي بيان لها الخميس، أوضحت الشركة أنه جرى تركيب المحطة بفضل جهود عناصر الكهرباء دون تدخل المصنع، ويأتي ذلك ضمن اهتمام شركة الكهرباء بصيانة وتجديد مكونات الشبكة الكهربائية في كل الأحياء والمناطق والمدن الليبية، وفق بيان صادر عن الشركة.

وفي يوم الأربعاء تمكنت الشركة من تشغيل محطة تحويل الخوير بجهد “66 /11ك.ف” بمدينة طبرق، وهي من أكبر وأحدث محطات التحويل في ليبيا.