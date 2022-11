حبس مدير مستشفى جالو وعضو بالمجلس البلدي بتهمة اختلاس مواد لنقل الطاقة الكهربائية

ليبيا – أمر النائب العام بحبس مدير مستشفى جالو وعضو بالمجلس البلدي وآخرين بتهمة اختلاس مواد لنقل الطاقة الكهربائية مخصصة للمستشفى وتزوير وثائق رسمية.

وكيل النيابة بنيابة جالوا الابتدائية باشر في وقت سابق إجراءات التحقيق حول واقعات اختلاس منقولات داخلة في هيكلة البنية الفنية اللازمة لتسيير مستشفى جالوا المركزي وتزوير وثائق رسمية متعلقة بها.

واستدلَّ المحقق على تآمر مدير المستشفى مع عضو المجلس البلدي وآخرين، على ارتكاب جريمة اختلاس مواد نقل الطاقة الكهربائية إلى المستشفى وتحرير أوراق تسمح بمرور المنقولات المختلسة عبر البوابات والتمركزات الأمنية.

وأمر المحقق عقب الانتهاء من إجراء استجواب المتهمين بحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية ورفع الدعوى الجنائية إلى قضاء الحكم.

