 مفوضة الشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي تدعو للعمل من أجل تجاوز المرحلة

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قالت مفوضة الشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسن إن الأحداث الأخيرة في قضية المهاجرين غير الشرعيين القادمين عبر المتوسط بيّنت استحالة استدامة هذا الوضع، وإن من مصلحة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي العمل من أجل تجاوز هذه المرحلة بأسرع ما يمكن.

وأضافت جوهانسن أن غالبية المهاجرين غير الشرعيين الذين يسلكون طريق البحر المتوسط، لا تستوفي شروط طلب اللجوء في بلدان الاتحاد، بل هم «مهاجرون اقتصاديون». لكنها أشارت إلى أن هذه الطريق التي تشكّل أحد المداخل الرئيسية للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، هي أيضاً الأشد خطورة.