سفير الدبيبة في أنقرة: تركيا وقفت مع الشعب الليبي

بحث سفير ليبيا لدى تركيا مصطفى القليب الجمعة مع رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب تطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات وعلى وجه الخصوص الإسراع في توقيع اتفاقية تبادل السجناء والعمل على زيادة التعاون القضائي للمحاكم والنيابات بين البلدين.

و استعرض السفير الليبي خلال اللقاء الذي عقد في أنقرة العلاقات التاريخية بين البلدين ووقوف الحكومة التركية إلى جانب الشعب الليبي في السير نحو العملية الانتخابية وإنهاء المراحل الانتقالية إضافة إلى التطرق لنتائج زيارة الوفد البرلماني الليبي قبل ثلاثة أشهر والبناء عليها وتطويرها بما يحقق مصلحة البلدين.