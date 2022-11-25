ضبط متهم في عملية سطو على محل تجاري ببنغازي  

العنوان-طرابلس

أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبطها أحد أفراد تشكيل عصابي قام بالسطو على محل تجاري واعتدى على مالكه ما استدعى دخوله العناية المركزة.

وقالت المديرية أنه وردت معلومات إلى مركز شرطة أبوعطني عن شخص من ذوي السوابق متورط في سطو مسلح على محل تجاري بمنطقة المساكن، والاعتداء على مالكه بالضرب ما أدى إلى دخوله العناية الفائقة بإحدى المستشفيات، وفق بيان صادر عن مديرية الأمن.

وأضافت المديرية أنه سبق وأن سُجلت ضد المتهم ستة محاضر تتضمن الإيذاء الجسيم لمواطنين، والتعدي على أخيه وضربه على رأسه بواسطة آلة حادة، وأيضا التعدي على والديه بالضرب، وكذلك شكاوى أخرى مقدمة من جيرانه، واتضح أن المتهم كذلك صادر بحقه أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة.

وأشارت المديرية أنه جرت ملاحقة المتهم في الأماكن التي يتردد عليها وجرى ضبطه وبحوزته قطعة صغيرة بنية اللون يشبه بأنها مخدر “الحشيش”. واعترف المتهم الذي تبين أنه يدعى “م.د.ف” بما نسب إليه، كما اعترف خلال التحقيقات، بسرقته لمحتويات سيارة مواطن. واتخذت الإجراءات القانونية حياله وجرت إحالته إلى النيابة العامة.