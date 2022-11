ليبيا- أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة تعميمًا لرؤساء ومديري الهيئات والمؤسسات والمراكز التابعة لوزارات حكومته ومجلس وزرائها.

ووفقًا للتعميم الذي اطلعت عليه صحيفة المرصد، شدد الدبيبة على وجوب تقيد والتزام هذه الجهات بإجراءات منصة المشتريات.

ووفقًا لتعميم الدبيبة، تم تحديد ديسمبر المقبل الشهر الأخير المتاح للقيام بعمليات التعاقدات القائمة.

