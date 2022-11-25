مجلة بريطانية: اتفاقية الدبيبة مع الأتراك تفيد الدولة التركية فقط

الوطن|رصد

أشار تقرير تحليلي نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية لمستقبل ليبيا بمنتدى غاز شرق المتوسط بعد اتفاقية الأتراك مع حكومة الدبيبة.

وأكد التقرير لحاجة أنقرة المستبعدة من “منتدى غاز شرق المتوسط” الذي يضم دول فلسطين والأردن ومصر واليونان وقبرص وإيطاليا والكيان الصهيوني وفرنسا إلى حلفاء إقليميين إذا أرادت أن تتاح لها أي فرصة لتحدي المطالبات اليونانية والقبرصية بمناطق معينة في البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح تقرير المجلة البريطانية أن اتفاقية تركيا مع ليبيا لا تضر بمصالح الأخيرة، وتمثل أهمية سياسية واقتصادية كبيرة للأولى، مشيرًا إلى أن تأمين حقوق التنقيب في الأراضي الليبية في البر والبحر يعني أن الجانب الليبي من صناعة الهيدروكربونات سيتماشى مستقبلًا بشكل أكبر مع نظيره التركي.

ولفت التقرير إلى إن هذا يصب في سياق عدم انضمام ليبيا للمنتدى، فضلًا عن التسبب بمزيد من التوتر في العلاقات مع اليونان.