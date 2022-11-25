عمرو موسى: الجامعة العربية لم تطالب «الناتو» بدخول ليبيا

دفع الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، عمرو موسى، الاتهامات التي تُوجّه للجامعة منذ 11 عاماً بأنها كانت ضمن المطالبين لـ«حلف الأطلسي» (الناتو) بالتدخل في ليبيا لإسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، وقال إن «ما أشيع في هذا الشأن، يجافي الحقيقة»، و«الجامعة لم تطلب ذلك»، لكنه لفت إلى أن «نتائج هذا التدخل العسكري كانت كارثية وسيئة».

ومنذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، في عام 2011، تُوجّه قطاعات ليبية عديدة، وخاصة أنصار النظام السابق، اتهامات مباشرة لجامعة الدول العربية، وأمينها العام حينذاك عمرو موسى، بدعوة الـ«ناتو» للمشاركة في إسقاط القذافي. غير أن موسى، قال في مقابلة لـوكالة «سبوتنيك» الروسية، على هامش منتدى تحالف الحضارات بالمغرب: «هناك الكثير من عدم الفهم في هذا الشأن».

وتمسك المحلل السياسي الليبي إدريس أحميد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأن الجامعة «ساهمت بشكل كبير في دخول (الناتو)» إلى بلده، لافتاً إلى أن الحلف «دمر البلاد».

ورأى موسى، أن تدخل «الناتو» في ليبيا 2011، «كان به مساساً بالسيادة الليبية، وترتب عليه صعوبة في عودة الحياة لطبيعتها»، لافتاً إلى أن «الوضع في ليبيا كان سيئاً في ظل حالة الغضب والثورة، وهو ما فتح الباب للعديد من الأقاويل والروايات حينها».

وأشار إلى «عدم معقولية ما يتردد بهذا الشأن، وأن من يرغب عليه الاطلاع على الوثائق المتاحة في الأمم المتحدة والنقاشات التي جرت بهذا الخصوص، وعدم الاعتماد على ما يُنشر من أهواء فقط».

كما نوّه إلى «إمكانية الاطلاع على كتاب وزير خارجية ليبيا في هذا التوقيت (عبد العاطي العبيدي) وما تضمنه من خشيته بشأن تدخل موسى في نقاشات مجلس الأمن، واعتراض الأمين العام على تدخل (الناتو) في ليبيا»، منوّها بأن «ما تردد غير قائم على حقائق».

ولفت موسى إلى أنه «حاول تخفيف الأمور بشكل شخصي، وأن الأمين العام للجامعة لا يستطيع وقف قرار لمجلس الأمن، وأن هذا القرار جاء بناء على طلب ليبيا التي طلبت انعقاد جلسة لمجلس الأمن، وليس الجامعة العربية».

وأرجع موسى أسباب ما وقع عام 2011 في المنطقة، إلى «إهمال التعليم وغياب منظومة الوعي، إلى جانب الإهمال الشديد الذي شهدته معظم مناحي الحياة»، متابعاً: «لم يكن هناك الإصلاح اللازم في العديد من الدول لمدة تجاوزت 70 عاماً».

وتحدث عن «التدخلات والمؤامرات التي حيكت ضد المنطقة، وتسببها إلى جانب الأخطاء الكثيرة التي وقع فيها معظم الدول، في الأوضاع ببعض البلدان».

واعتبر موسى، أن «عدم الاهتمام الداخلي في العديد من الدول بالإصلاح، ساهم في التفاعل مع المؤامرات التي حيكت من الخارج»، لكنه تطرق إلى ضرورة «وضع تصورات حقيقية لما يجري في العالم العربي، وما يحيط به من متغيرات خارجية للحفاظ على الأمن القومي الشامل للمنطقة».

وذهب إلى أن «العالم أصبح أمام تعدد أقطاب واضح». واقترح «حواراً مع الدول المحيطة بالعالم العربي من أجل النقاش حول مستقبل المنطقة للحفاظ على الأمن القومي العربي، ووجود موقف موحد من القضايا التي تهم المنطقة».