إيتاميل رادار: طائرتا نقل عسكريتان تركيتان تتوجهان إلى قاعدة الوطية

كشف موقع إيتاميل رادار الإيطالي، الخاص برصد الملاحة الجوية، رحلات جوية بين تركيا وليبيا اليوم الجمعة.

وقال الموقع في تقرير ترجمته “الساعة 24″، إنه بعد تتبعه رحلتين أمس الخميس رصد رحلتين مشابهتين لطائرتي نقل عسكرية تركيتين من طراز Lockheed C-130H تابعتين للقوات الجوية التركية إلى ليبيا.

وأوضح الموقع أن الطائرة الأولى (رقم التسجيل 01609- 68 – إشارة النداء TUAF222) غادرت أنقرة وهي في رحلة جوية إلى قاعدة الوطية غرب طرابلس.

وأشار الموقع لنفس الوجهة للطائرة الثانية (رقم التسجيل 70-01610 – إشارة النداء TUAF223) والتي غادرت من مدينة قيصري التركية.

ليبيا ، تركيا