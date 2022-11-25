المقريف يبحث إنشاء مدارس جديدة في كاباو

بحث وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف إنشاء مدارس جديدة في بلدية كاباو ضمن مشروع إنشاء 1500 مدرسة جديدة في جميع مناطق البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء المقريف أمس الخميس، مع وفد من أعضاء المَجلس البلدي وأعيان وحُكماء كاباو، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

– المقريف: سنشرع في بناء مدارس بديلة لمدارس الصفيح

وناقش اللقاء أيضا سَير العملية التعليمية في كاباو، والجهود المبذولة من أجل صيانة المباني التعليمية في البلدية.