بدء اختبارات الوقاية لمحول الوحدة الثانية بمحطة كهرباء الرويس

العنوان_طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء البدء في إجراء اختبارات الوقاية لمحول الوحدة الثانية بمحطة كهرباء الرويس.

يأتي ذلك في إطار سعي مجلس إدارة الشركة لتكثيف كل الجهود لدعم القدرة الإنتاجية والعمل على تحسين وتطوير وضعية محطات التوليد.

أوضحت الشركة أن الاختبارات تتم من قبل شركة الجيك وذلك عقب الإنتهاء من أعمال الكشف الدوري للوحدة من قبل فنيي ومهندسي المحطة بمساعدة خبراء من شركة سيمنس الألمانية.

وتوقعت الضركة دخولها على الشبكة العامة يوم الأحد المقبل بقدرة إنتاجية (156) ميجاوات.