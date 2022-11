الدبيبة: للطلبة دور مهم في دعم هدف الليبيين الحقيقي وهو الانتخابات

ليبيا- التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة بالقائمين على الاتحاد العام لطلبة ليبيا واتحادات الجامعات الطلابية، بحضور وزراء ومسؤولين بحكومته.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة طالعته صحيفة المرصد، أشار لاستماع رئيس حكومة تصريف الأعمال لأهم مشاكل الطلبة والصعوبات التي تواجههم، مشددًا على الدور المهم لهم في بناء ليبيا واستقراراها ودعم هدف الليبيين الحقيقي وهو الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وبحسب البيان، شدد الدبيبة على وجوب قيام الاتحادات الطلابية بدورها في المطالبة بحقوق الطلبة وعودة النشاطات الرياضية والثقافية بكافة الجامعات.

