نقيب المحامين يتقدم للدفاع عن النائب العام الصديق الصور في قضية الطعن في دستورية تكليفه

بنغازي 25 نوفمبر 2022 (وال)- كشف موقع بوابة أفريقيا اليوم الجمعة، عن تقدم نقيب المحامين عبد الرؤوف قنبيج للدفاع عن النائب العام المستشار الصديق الصور، في الطعن المقدم أمام المحكمة العليا الذي قدمه عبد الرحمن السويحلي ونعيمة الحامي ومصطفى التريكي وحسن الأحيول، في دستورية انتخاب مجلس النواب للصديق الصور وتكليفه بمهامه نائبًا عامًا.

وبحسب موقع بوابة أفريقيا؛ فقد نظم عددٍ من أعضاء النيابة العامة ووكلاء النائب العام صباح الخميس، وقفة احتجاجية أمام مجمع المحاكم بطرابلس، وأصدروا بيانًا دعوا فيه التضامن والوقوف ضد مساعي تغيير النائب العام.

وكان مجلس النواب الليبي قد صوّت في 21 أبريل عام 2021، على اختيار الصديق الصور نائبًا عامًا من بين ثمانية من أعضاء الهيئات القضائية رشحهم المجلس الأعلى للقضاء.

في سياق ذي صلة، أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الخميس في بيان، التضامن مع مكتب النائب العام والمستشار الصديق الصور.

واستنكرت اللجنة – في بيانها – تصاعد حملات الإساءة والتطاول الممنهجة على السلطات القضائية، والتشكيك في شرعية رؤساء هياكلها والتدخل في شؤونها في عديد المحافل والمناسبات، والتي تستهدف الزج بها في دائرة الصراع السياسي، وهو أمر مُستهجن ومرفوض والتي كان آخرها الطعن بالنقض المرفوع من قبل المدعو عبد الرحمن السويحلي، وعددٍ من أعضاء مجلس الدولة الاستشاري، والمتعلق بمشروعية وسلامة إجراءات انتخاب واختيار السيد النائب العام المستشار الصديق الصور، بداعي عدم دستورية قرار مجلس النواب الليبي رقم 02 لسنة 2021 م.

وأعربت اللجنة في بيانها عن عن إدانتها واستنكارها الشديدين حيال حملات التحريض، والإساءة والتطاول والتشكيك في شرعية هياكل السلطة القضائية، والتي على رأسها مكتب النائب العام، بإعتباره رافد أساسي من روافد السلطة القضائية وتحقيق العدالة وإرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات، وإن التشكيك في حياديته ونزاهته والمساس باستقلاليته وهيبته والتدخل في شؤونه، يُعد إساءة مُتعمدة للسلطة القضائية تهدف للنيل منها وإعاقة جهودها في ترسيخ سيادة القانون والعدالة، وإنهاء الإفلات من العقاب وحماية الحقوق والحريات ومكافحة الفساد والجريمة والجريمة المنظمة. (وال) إ م

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