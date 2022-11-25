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قشوط: كل شيء مباح مع وزارة الفاشونيستا ” نجلاء المنقوش”

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

انتقد المحلل السياسي “محمد قشوط”، الزي غير المحتشم داخل بعض المؤسسات الليبية، التي تنافي الأعراف الدبلوماسية.

جاء ذلك تعليقاً على لباس بـ “إيمان الطالب”، مدير إدارة الشؤون الأوروبية، خلال لقائها وزير خارجية الدبيبة نجلاء المنقوش.

ولفت قشوط في منشور أورده عبر صفحته بـ “فيسبوك”، أن مع حكومة الدبيية أصبح كل شي مباح فسيقان تعرض في جلسات الرسمية والمحافل الدولية وبالأخص مع وزارة الفاشونيستا ” نجلاء المنقوش ” حيث الشعر المطلوق واللباس القصير.

وأردف بالقول: “عندما يصبح الأمر متعلق بصورة ليبيا في كل محفل فوجب الرد على عارضات الأزياء”.

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#محمد قشوط حكومة الدبيية ليبيا نجلاء المنقشوش

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الوطن الليبية

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