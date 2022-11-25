جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية: العثور على قنابل جنوب بوابة الـ200

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية العثور على أكثر من 20 قنبلة جنوب بوابة الـ200.

وأشار الجهاز، في بيان الخميس، إلى “خروج دورية صحراوية مشتركة التابعة لجهاز الهجرة غير الشرعية بين فرعي البيضاء وطبرق، مكونة من 5 مركبات مجهزة ومطقمة بإمرة المقدم رضاء محمد احويريش وبرفقته مجموعة من منتسبي الفرع، وذلك لتمشيط منطقة الاختصاص”.

ونوه البيان إلى “تمشيط المنطقة الممتدة جنوب بوابة الـ200 بمسافة 190 كيلو متر جنوباً ومسافة 180 كيلو متر شرقاً وكذلك نفس المسافة غرباً المحاذية لبحر الرمال، وهي منطقة يكثر فيها نشاط مهربي الهجرة غير الشرعية والأسلحة والمخدرات بأنواعها وكذالك المركبات الصحراوية المسروقة”.