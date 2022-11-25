المهدوي: معظم الأجسام السياسية تواجه أزمة فيما يتعلق بشرعيتها

الوطن|رصد

أكد المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي أن كل الأجسام الليبية باتت تواجه أزمة فيما يتعلق بشرعيتها، مشيرًا إلى أن الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة تواجه أزمات عديدة.

وقال المهدوي في تصريحات صحفية إن النزاع بين الدبيبة ورئيس المحلس الأعلى للدولة خالد المشري أفقد الحكومة المنتهية بيتها الداخلي وأهم راع سياسي لها في المنطقة الغربية.

وأضاف المحلل السياسي “أقر بنجاح خصوم الدبيبة، خصوصًا مجلسي النواب والأعلى للدولة، في استغلال كل أخطاء حكومته، ولا سيما فيما يتعلق بقضية لوكربي، ولكن ذلك ليس كافيًا لإنقاذهما من مأزق فقدان الشرعية، أو تنامي الغضب الشعبي تجاههما في ظل إخفاقهما المتكرر عن التوصل لإطار دستوري وقانوني ينظم إجراء الانتخابات، مما يعكس تشبثهما بالسلطة“.

وأكد المهدوي أن الكثير من الشخصيات السياسية الوطنية في الأحزاب والمجتمع المدني بدأت البحث عن مسار جديد، وهو ما ترصده البعثة الأممية برئاسة عبدالله باثيلي بوضوح.