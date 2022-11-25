بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)

انطلقت أعمال صيانة قصر المنار التاريخي في وسط مدينة بنغازي، وهي المنطقة التي تضم مباني أثرية وتاريخية المهمة.

ونشر المدير بمؤسسة بنغازي الأمل، محمد فتحي جعودة، عبر حسابه على موقع «فيسبوك» الجمعة، صورا لأعمال الصيانة في القصر.

وشيد قصر المنار في عهد الاستعمار الإيطالي ليكون مقرا للقادة الإيطاليين، ومنهم إيتالو بالبو، حيث عرف في البداية باسم قصر الحاكم، وكذلك سمي بـ«قصر غراتسياني».

وشهد القصر إعلان الملك السابق إدريس الأول استقلال البلاد العام 1951، ثم خصص كمقر رئيسي للجامعة الليبية، وفي التسعينيات أصبح مقرا لأكاديمية اللغات التابعة لجامعة قاريونس.

وفي 30 أغسطس العام 2008، وقعت معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون بين ليبيا وإيطاليا في القصر، وخلال ثورة 17 فبراير تعرض لحريق أتى على أجزاء منه.

أعمال الصيانة في قصر المنار ببنغازي، 25 نوفمبر 2022، (تصوير: محمد جعودة)

أعمال الصيانة في قصر المنار ببنغازي، 25 نوفمبر 2022، (تصوير: محمد جعودة)