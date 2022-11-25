المنقوش توجه بتقديم مذكرة احتجاج للسلطات اليونانية لتوضيح تصرّف وزير خارجيتها

العنوان_طرابلس

استدعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، بمكتبها صباح اليوم الجمعة سفير ليبيا لدى اليونان، حمد بشير المبروك، ومدير إدارة الشؤون الأوروبية، إيمان الطالب؛ وذلك للتشاور حول رفض وزير الخارجية اليوناني النزول من طائرته أثناء زيارته لليبيا يوم الخميس الماضي والذي يتناقض مع الأعراف الدبلوماسية الدولية، وفق الخارجية.

وطلبت المنقوش من سفير ليبيا لدى اليونان بتقديم مذكرة احتجاج للسلطات اليونانية لتوضيح تصرّف وزير خارجيتها، مشددةً على أن مثل هذه التصرفات غير المدروسة لها تداعيات خطيرة على أمن واستقرار دولة ليبيا ودعوة غير مباشرة لتعزيز حالة الانقسام.