الزرقاء: لم يعد لدى حكومة الدبيبة أي حلفاء في الساحة الداخلية

قال عضو مجلس النواب حسن الزرقاء، إن تحالف حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مع الصديق الكبير، محافظ ليبيا المركزي، هو ما يدعم احتفاظ الدبيبة بموقعه حتى اللحظة الراهنة.

وأضاف الزرقاء، في تصريحات صحفية، أن الخلاف الأخير بين خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري والدبيبة أحكم الحصار حول حكومة الوحدة من الناحية التشريعية، ولم يعد لدى حكومة الدبيبة أي حلفاء في الساحة الداخلية.

ولفت إلى أن حكومة الدبيبة تعتمد الآن على دعم تركيا و المملكة_المتحدة لتحقيق مصالح وأهداف سياسية خاصة بها.

وأكد أن تركيا تمتلك قوات على الأراضي الليبية، والمملكة المتحدة تستطيع دعمها دوليًا.

وتابع:” هناك أيضًا بعض التشكيلات المسلحة المتمركزة بالعاصمة التي تساند حكومة الدبيبة، وهناك أيضًا من يُعرفون بأنصار المفتي المعزول الصادق الغرياني يدعمون الدبيبة” .

وأوضح أن أنصار المفتي المعزول الصادق الغرياني هم الأكثر تشدداً ضمن تيارات الإسلام السياسي في ليبيا” .

واستطرد:” رفض وزير خارجية اليونان استقباله من قبل نجلاء المنقوش مؤشر على تخبط السياسة الخارجية لحكومة الدبيبة، وانحيازها المتواصل لتركيا”.