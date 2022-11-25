الساحلي: الإرث الحضاري لمدينة بنغازي القديمة يسرق ويهرب لطرابلس

العنوان_بنغازي

قال المهتم بالإرث الثقافي الليبي مراقب آثار بنغازي الأسبق، فتحي الساحلي، أن الإرث الثقافي في مدينة بنغازي القديمة يتعرض للسرقة.

وأوضح الساحلي في منشور عبر صفحته بفيسبوك أن هناك تشكيلا عصابيا يسرق الأبواب والشبابيك والمطارق (الدقاقات) من مدينة بنغازي القديمة ويتم بسعها لمغترب مصري وتهريبها إلى طرابلس.

وأوضح الساحلي أن تلك المقتنيات تعود لمنازل المدينة القديمة في بنغازي من ناحية سوق الجريد وتوريلي وخريبش وسوق الحشيش والشويخات.

وطالب الساحلي بمنع العبث بالإرث الحضاري والثقافي لمدينة بنغازي.