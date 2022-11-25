الترجمان: الرئاسي يهمل دور القوات المسلحة في مكافحة الهجرة وتهريب السلاح

الوطن / رصد

قال رئيس مجموعة العمل الوطني للدراسات، خالد الترجمان، إنّ حديث المجلس الرئاسي في مؤتمر “ليبيا ودول الساحل” عن مساهمة ليبيا في تصدير السلاح لبعض الدول الإفريقية تنم عن عدم دراية بالواقع الليبيّ، مشيرًا إلى أنّهم أهملوا دور القوات المسلحة في قضية الحد من السلاح والجماعات المسلحة، وكذلك في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف الترجمان، في مقابلة متلفزة، إلى أنّ من واجب الدول الغربية دعم مشاريع التنمية في الدول التي تصدر المهاجرين غير الشرعيين، بالإضافة إلى دعم مشروع القوات المسلحة في حماية الحدود الجنوبية للدولة.