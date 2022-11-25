الدغاري: الحبري أهدر المليارات بمشروع إعمار بنغازي ودرنة

كشف عضو لجنة التحقيق والمالية والموازنة الاستيرادية بمجلس النواب، خليفة الدغاري، عن تفاصيل إقالة نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري من منصبه.

وأوضح الدغاري في تصريحات صحفية، أن تقرير اللجنة البرلمانية أثبت وجود فساد بالمليارات في آلية الإنفاق والصرف بمشروع إعمار بنغازي.

ولفت إلى أنه “بناء على تقرير مقدم من لجنة برلمانية تم تشكيلها مؤخرا تأكد وجود فساد في هذا الملف، مبيناً أن المبالغ المخصصة لهذا المشروع لم تصدر بقرار من البرلمان أو لجنة الميزانية، بل تم تخصيص المبلغ بقرار شخصي من قبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح”، وفق قوله.