بلدية بنغازي تعلن الشروع في إنشاء مشروع ازدواج شارع السودان “بوهديمة”

العنوان – بنغازي

أعلنت بلدية بنغازي أنها شرعت في إنشاء وتطوير مشروع ازدواج شارع السودان “بحي بوهديمة” من الدائري الثالث إلى الدائري الرابع.

وأوضحت البلدية أن شارع السودان يعاني من تصدعات وتهالك مما يعيق حركة السير ويسبب في عرقلة حركة السيارات المارة.

وأكدت بلدية بنغازي أن هذا المشروع سيساهم في فك المختنقات المرورية وتسهيل حركة السير خاصة.

وذكرت أن هذا الشارع يعتبر من الشوارع الحيوية والتي تحيط به عدد من المؤسسات التعليمية وسيشمل المشروع رصف للطريق بالكامل وتركيب أعمدة إنارة و طلاء الأرصفة

وأشارت البلدية إلى أن هذا المشروع يأتي من ضمن مشاريع لجنة إعادة الاستقرار لبلدية بنغازي وبإشراف مكتب المشروعات بالبلدية.